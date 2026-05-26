Natação: Votuporanga brilha nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo 

Atletas representaram a cidade das brisas suaves em alto nível e colecionaram medalhas nas águas do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB).

A quarta edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), disputada neste final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo/SP, foi palco para Votuporanga/SP desfilar seus talentos e colecionar medalhas e marcas no esporte. O evento é uma realização conjunta entre as secretarias estaduais de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A etapa inaugural do Paresp 2026 reuniu cerca de 311 atletas de 24 municípios das 2ª e 6ª Regiões Esportivas, que competem por medalhas no atletismo e na natação. De lá para cá já estamos no final da 4ª etapa (atletismo e natação), disputada de 23 a 25 de maio. A final estadual das modalidades ocorre entre os dias 21 e 23 de agosto.

Confira o quadro de pontuação oficial por cidades:

Votuporanga: 139 pontos

Novo Horizonte: 77 pontos

Catanduva: 59 pontos

São José do Rio Preto: 25 pontos

Votuporanga conquista 24 medalhas

A equipe votuporanguense trouxe na bagagem 24 medalhas, sendo 15 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze.

Confira abaixo as conquistas por atleta de Votuporanga na 4ª etapa do Paresp 2026:

Keven Eduardo Simões Milani de Paula

Ouro — 100m Costas S6 Masculino

Ouro — 200m Livre S6 Masculino

Ouro — 150m Medley Masculino SM6

Erik de Souza Bailon de Oliveira

Ouro — 100m Costas S8 Masculino

Ouro — 200m Livre S8 Masculino

Ouro — 50m Livre S8 Masculino

Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues

Ouro — 100m Costas S14 Masculino

Ouro — 200m Livre S14 Masculino

Ouro — 400m Livre S14 Masculino

Mauricio Padinha

Ouro — 100m Costas S13 Masculino

Ouro — 200m Livre S13 Masculino

Ouro — 50m Livre S13 Masculino

Vitoria Dias Camargo

Ouro — 100m Costas S6 Feminino

Ouro — 200m Livre S6 Feminino

Ouro — 50m Livre S6 Feminino

Jeferson Lemos Camargo

Prata — 100m Costas S7 Masculino

Prata — 50m Livre S7 Masculino

Prata — 100m Peito SB6 Masculino

Gabriel da Silva Bueno

Prata — 100m Costas S6 Masculino

Prata — 50m Livre S6 Masculino

Carlos Eduardo Mota

Prata — 100m Peito SB4 Masculino

Bronze — 50m Livre S5 Masculino

Bronze — 50m Costas S5 Masculino

Pedro Henrique Martins Moreira

Bronze — 100m Peito SB4 Masculino

*Os resultados foram apurados com base nas provas oficiais do, considerando apenas atletas de Votuporanga e colocações até o 3º lugar.