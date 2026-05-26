Natação: Votuporanga brilha nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo 

Atletas representaram a cidade das brisas suaves em alto nível e colecionaram medalhas nas águas do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB).
A quarta edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), disputada neste final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo/SP, foi palco para Votuporanga/SP desfilar seus talentos e colecionar medalhas e marcas no esporte. O evento é uma realização conjunta entre as secretarias estaduais de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
A etapa inaugural do Paresp 2026 reuniu cerca de 311 atletas de 24 municípios das 2ª e 6ª Regiões Esportivas, que competem por medalhas no atletismo e na natação. De lá para cá já estamos no final da 4ª etapa (atletismo e natação), disputada de 23 a 25 de maio. A final estadual das modalidades ocorre entre os dias 21 e 23 de agosto.
Confira o quadro de pontuação oficial por cidades:
- Votuporanga: 139 pontos
- Novo Horizonte: 77 pontos
- Catanduva: 59 pontos
- São José do Rio Preto: 25 pontos
Votuporanga conquista 24 medalhas
A equipe votuporanguense trouxe na bagagem 24 medalhas, sendo 15 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze.
Confira abaixo as conquistas por atleta de Votuporanga na 4ª etapa do Paresp 2026:
Keven Eduardo Simões Milani de Paula
- Ouro — 100m Costas S6 Masculino
- Ouro — 200m Livre S6 Masculino
- Ouro — 150m Medley Masculino SM6
Erik de Souza Bailon de Oliveira
- Ouro — 100m Costas S8 Masculino
- Ouro — 200m Livre S8 Masculino
- Ouro — 50m Livre S8 Masculino
Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues
- Ouro — 100m Costas S14 Masculino
- Ouro — 200m Livre S14 Masculino
- Ouro — 400m Livre S14 Masculino
Mauricio Padinha
- Ouro — 100m Costas S13 Masculino
- Ouro — 200m Livre S13 Masculino
- Ouro — 50m Livre S13 Masculino
Vitoria Dias Camargo
- Ouro — 100m Costas S6 Feminino
- Ouro — 200m Livre S6 Feminino
- Ouro — 50m Livre S6 Feminino
Jeferson Lemos Camargo
- Prata — 100m Costas S7 Masculino
- Prata — 50m Livre S7 Masculino
- Prata — 100m Peito SB6 Masculino
Gabriel da Silva Bueno
- Prata — 100m Costas S6 Masculino
- Prata — 50m Livre S6 Masculino
Carlos Eduardo Mota
- Prata — 100m Peito SB4 Masculino
- Bronze — 50m Livre S5 Masculino
- Bronze — 50m Costas S5 Masculino
Pedro Henrique Martins Moreira
- Bronze — 100m Peito SB4 Masculino
*Os resultados foram apurados com base nas provas oficiais do, considerando apenas atletas de Votuporanga e colocações até o 3º lugar.