Jorge Seba ‘retifica’ nomeação de Torrinha na Saev Ambiental 

Jorge Honorio

A Edição do Diário Eletrônico do Município de Votuporanga, desta sexta-feira (27.fev), trouxe a retificação da nomeação do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) como superintendente interino da Saev Ambiental, assinado na última segunda-feira (23) pelo prefeito Jorge Seba (PSD).

Na prática, o decreto que já foi revogado, sofreu acréscimo de informações, salientando que o vice-prefeito exerceria a função interina “sem recebimento de qualquer espécie de remuneração ou vantagem pelo desempenho da atividade.”

Vale ressaltar que a nomeação de Luiz Torrinha para comandar interinamente à Saev Ambiental ocorreu na última segunda-feira, após a exoneração a pedido do ex-superintendente Luciano Nucci Passoni, após uma ‘fritura’ pública em decorrência da crise instalada pelo aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto em córregos.

A nomeação, considerada atípica, foi questionada nos bastidores da política e acabou recebendo um pedido formal de extinção do cargo de vice-prefeito, protocolado na Câmara pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD). A justificativa seria a violação da Lei Orgânica do Município.

O pedido se encontra no gabinete da Presidência da Casa de Leis, onde o presidente Daniel David (MDB) solicitou à Procuradoria Jurídica da Câmara um parecer técnico e jurídico. Segundo o apurado nos bastidores, acredita-se que, até a próxima segunda-feira (2), dia da 6ª sessão ordinária, esse parecer seja encaminhado ao vereador para embasar sua decisão.

Por outro lado, a Saev Ambiental conheceu nesta quinta-feira (26), seu novo superintendente, trata-se do ex-vereador e executivo experiente, Osvaldo Carvalho. A superintendência-adjunta da Autarquia já estava sob comando de José Roberto Silveira Oliveira.