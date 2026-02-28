CAV enfrenta o São José na Arena Plínio Marin 

O duelo, que ocorre neste sábado (28), às 18h, é válido pela 13ª rodada e reúne duas equipes já classificadas para a segunda fase do Paulistão A2.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste sábado (28.fev), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o São José. O duelo é válido pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A partida colocará frente a frente equipes que já estão classificadas, de forma antecipada, para o quadrangular final.

O Votuporanguense vive seu melhor momento na temporada e vem de quatro vitórias seguidas, duas delas nas últimas duas rodadas foram disputadas longe de seus domínios. A vitória contra a Ferroviária por 2 a 1, de virada, carimbou o passaporte do CAV para a próxima fase do estadual.

Após o duelo em Araraquara, o técnico Marcus Viola comentou: “Foi uma resposta para aqueles que não acreditavam que poderiam ter uma oportunidade. O Portuga entra e faz o cruzamento para o gol do Amorim. O Adson entra e faz a assistência para o gol do Luiz Thiago. Temos um elenco bom para se trabalhar e que podemos contar com todos. É importante que possamos continuar construindo com eles essa situação de que todos são importantes.”

“Um jogo extremamente difícil. É um jogo que pode se repetir na segunda fase da competição, mas vamos nos preparar bem. Escolher a melhor estratégia, as melhores peças. O torcedor pode esperar uma equipe equilibrada, coesa e que vai lutar muito por mais uma vitória”, finalizou Viola.

Para o retorno à Toca, a Pantera Alvinegra não terá à disposição: Matheusão (zagueiro), Victor Feitosa (volante), Fernandinho (atacante), Rodolfo (meia-atacante), Orlando Jr. (Atacante), Anderson Feijão (meia-atacante) e Gabriel Félix (goleiro), vetados pelo Departamento Médico. Além deles, o zagueiro Amorim e o atacante Caio Mancha também ficam de fora, após terem recebido o terceiro cartão amarelo na Fonte Luminosa.

Já o São José, vizinho de cima do CAV na tabela, na 3ª colocação e com os mesmos 24 pontos, vem de vitória por 2 a 1 diante do líder Ituano, na noite da última quarta-feira, em São José dos Campos/SP. O Ituano foi quem saiu na frente. Aos nove minutos do primeiro tempo, GW colocou os visitantes à frente do placar. Ainda na etapa inicial, a Águia empatou com Clessione. A virada veio no segundo tempo, com gol de Michael Paulista.

Retrospecto alvinegro em Votuporanguense x São José

Votuporanguense e São José já se enfrentaram 7 vezes em competições oficiais, com ampla vantagem para o CAV. A Pantera Alvinegra soma 5 vitórias, contra 2 triunfos da Águia do Vale. Mesmo atuando fora de casa, o CAV mostrou sua força ao conquistar 3 vitórias em 5 partidas. Já na Arena Plínio Marin, o domínio é total: 2 jogos e 2 vitórias, com 100% de aproveitamento diante do São José.

A título de curiosidade, o último confronto entre a Pantera Alvinegra e a Águia do Vale foi no dia 5 de fevereiro de 2025, quando o CAV venceu por 1 x 0, fora de casa.

Arbitragem

Para o duelo entre CAV x São José a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Gustavo Holanda Souza (27 anos), que será auxiliado por Diego Morelli de Oliveira e Felipe Camargo Moraes. Já Pietro Dimitrof Stefanelli será o 4º árbitro e Carlos Donizeti Pianosqui atuará como analista de vídeo.

Ingressos

Os ingressos para CAV x São José custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

Scapin Celular

Polizeli Parafusos

Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)

Clínica do Pescador

Arena Plínio Marin

Segunda fase do Paulistão A2

Após a fase de pontos corridos, os oito classificados serão divididos em dois quadrangulares:

Grupo A: 1º, 3º, 6º e 8º colocados

Grupo B: 2º, 4º, 5º e 7º colocados

As equipes se enfrentam em turno e returno dentro do grupo, totalizando seis partidas. Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. Os finalistas garantem o acesso à Série A1 de 2027.

Agora, a Pantera Alvinegra tenta transformar a boa campanha em acesso inédito e escrever o capítulo mais importante de sua história no futebol paulista.

