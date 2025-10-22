Vereadora ‘comemora’ aniversário de buraco na Avenida da Saudade 

Em tom de protesto, Débora Romani (PL) voltou ao local e constatou que passou a ser utilizado como ponto de descarte de lixo. A Prefeitura de Votuporanga afirmou recentemente que o caso foi encaminhado para a empresa responsável pela obra, uma vez que está na garantia.

Jorge Honorio

A vereadora Débora Romani (PL) divulgou um vídeo nesta terça-feira (21.out), onde retornou buraco no trecho da Avenida da Saudade, no cruzamento com a Rua Nivaldo Hernandes, próximo ao Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga/SP, e comemorou em tom de protesto contra a não resolução do problema.

“Parabéns pra você, nesta data querida! É, gente, eu acho que deve estar fazendo um ano ou mais que essa obra aqui não para, não acaba. Já recortaram tudo aqui, ficou uma porção de tempo interditado esse quarteirão para que estivessem fazendo um trabalho. Tá aqui, estão tacando até lixo aqui dentro já e não conseguiram resolver o problema. Será que essa obra que fizeram aqui tinha algum engenheiro?” questionou Débora Romani.

Vale relembrar que no início do mês, a parlamentar esteve no local e fez um pedido a Prefeitura, por meio da Saev Ambiental, para que o buraco fosse tapado com urgência.

Entretanto, o local é o mesmo que melhorias nas galerias de águas pluviais em 2023, e registrou a abertura de crateras em 2024, causando transtornos a motoristas que usam uma das principais vias de acesso à cidade.

A época, conforme noticiado pelo Diário, uma Comissão de Auditoria de Regularidade de Obras chegou a ser montada pela Saev Ambiental para avaliar minuciosamente a obra de drenagem urbana realizada na Avenida da Saudade. Procurada, a Prefeitura não respondeu os questionamentos, nem mesmo se havia relação com os afundamentos.

No último dia 7, o Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga para saber qual o prazo para resolução do problema na Avenida da Saudade. Em nota, a Administração Municipal explicou: “A rua em questão passou por obra para ampliação de galeria e ainda está no prazo de garantia. A empresa terceirizada responsável pela obra foi notificada para solucionar o problema.”