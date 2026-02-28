Incubadora do Espaço Empresarial abre vagas para empreendimentos de Votuporanga e região

Inscrições podem ser realizadas de 2 a 11 de março e oportunidade é voltada a quem já empreende ou deseja iniciar um novo negócio.

Empreendedores de Votuporanga e região têm uma nova oportunidade para estruturar ideias e ampliar negócios. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico abriu inscrições para interessados em ocupar dois módulos da incubadora instalada no Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes”, iniciativa voltada ao fortalecimento do aglomerado produtivo do setor de confecções.

O período de inscrições começa no dia 2 de março e segue até o dia 11. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, com propostas para criação de um novo negócio ou desenvolvimento de empresa já existente. Não é obrigatório que a empresa esteja formalizada no momento da inscrição, porém o contrato será firmado em nome da pessoa jurídica.

Empresas que já participam do sistema de incubação poderão se reinscrever. No entanto, só serão habilitadas caso não haja novas empresas interessadas nas vagas disponíveis.

Os selecionados poderão utilizar as instalações e os serviços do espaço por até 18 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Cada empreendimento terá um módulo de uso privativo, além de infraestrutura compartilhada, como recepção, secretaria, internet, sala de reuniões, sanitários, segurança e limpeza das áreas comuns.

Os dois módulos disponíveis possuem 64 metros quadrados e taxa de ocupação de 83,2 UFMs (Unidades Fiscais do Município), o equivalente a R$ 453,53.

As propostas devem ser entregues em envelope fechado, devidamente identificado com o nome do candidato ou razão social.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico, podem concorrer empresas já constituídas ou em fase de criação, desde que apresentem um Plano de Negócios viável. O documento será um dos critérios para a seleção final, realizada pelo Conselho Deliberativo do Espaço Empresarial.

O processo seletivo será realizado em etapas, com inscrições de 2 a 11 de março de 2026. A pré-seleção está prevista para os dias 12 e 13 de março. Caso necessário, haverá apoio para elaboração do Plano de Negócios nos dias 16 e 17 de março. A seleção final será realizada de 18 a 20 de março, com publicação do resultado no dia 23 de março de 2026.

Para mais informações, os interessados devem procurar o bloco administrativo do Centro do Empreendedor, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 4497, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzgwMjI2 , com errata publicada no dia

26 de fevereiro sobre a data de início das inscrições.

O Espaço Empresarial tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva, oferecendo apoio nas áreas de comercialização, capacitação profissional, empreendedorismo e técnicas inovadoras de produção, contribuindo para o aumento da produtividade das empresas da cidade e região.