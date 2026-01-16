Jorge Seba avança em convênio para finalizar desassoreamento da Represa Municipal 

Em São Paulo, o prefeito se reuniu com a secretária estadual Natália Resende, onde também tratou de reivindicações de obras de galerias de águas pluviais para Votuporanga.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), cumpriu agenda oficial em São Paulo nesta sexta-feira (16.jan), onde se reuniu com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, para tratar de pautas estratégicas voltadas ao desenvolvimento e à sustentabilidade do município.

Entre os principais assuntos discutidos esteve o convênio que permitirá a finalização do desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz Garcia De Haro”, obra iniciada na atual gestão e aguardada pela população há mais de quarenta anos.

Desde o início do desassoreamento até o momento, já foram retirados aproximadamente 44 mil metros cúbicos de sedimentos, o que tem gerado benefícios imediatos, como o aumento da capacidade de armazenamento de água.

Há mais de cinco décadas, o volume original de armazenamento da Represa de Captação era de 906.781,20 m³ de água. Em 2021, conforme dados do estudo batimétrico realizado pela Saev Ambiental, esse volume havia sido reduzido para 332.540,70 m³, evidenciando a urgência da intervenção.

Durante a reunião, o prefeito também apresentou reivindicações relacionadas a obras de Galerias de Águas Pluviais, fundamentais para a prevenção de alagamentos e melhoria da infraestrutura urbana, com destaque para demandas da Rua dos Lírios, entre outros pontos do município.

Jorge Seba destacou a importância do diálogo com o Governo do Estado e reforçou o compromisso da administração municipal com obras estruturantes: “Estamos avançando em pautas que impactam diretamente a qualidade de vida da população e garantem mais segurança ambiental e urbana para Votuporanga”, afirmou o prefeito.