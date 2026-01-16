Parque das Artes movimenta o Parque da Cultura neste domingo

Com gastronomia, artesanato e apresentações musicais, evento reúne opções de lazer gratuitas para toda a família.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste domingo (18.jan) mais uma edição do Parque das Artes, no Parque da Cultura, oferecendo à população um fim de tarde agradável, com opções de gastronomia, feira de artesanato e apresentações musicais gratuitas.

O evento contará com food trucks com variadas opções de doces e salgados, além de uma feira de artesanato que valoriza o trabalho de artesãos locais. A programação musical tem início às 18h, com apresentação da Banda Zequinha de Abreu, seguida, às 19h, pelo Emerson Show, no palco principal.

O Parque das Artes é uma oportunidade para que toda a família possa aproveitar o espaço público, prestigiar a cultura local e vivenciar momentos de convivência e lazer em um dos principais pontos de encontro da cidade.

Durante o evento, também estarão em funcionamento atrações do parque, como a tirolesa, das 15h às 20h, e o pedalinho, das 15h às 18h, ampliando as opções de diversão para crianças, jovens e adultos.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca a importância da iniciativa: “O Parque das Artes já se tornou uma tradição em Votuporanga, sendo realizado todo o terceiro domingo de cada mês ao longo do ano. É um evento que reúne cultura, lazer e convivência, além de valorizar nossos artistas, artesãos e o próprio Parque da Cultura, que é um dos grandes cartões-postais da nossa cidade”, afirmou.

“Reforço aqui o convite para que a população participe, prestigie o evento e aproveite as diversas opções de lazer oferecidas em mais uma edição”, conclui.