Polícia prende casal acusado de mandar torturar mulher em Monte Aprazível 

A mulher foi forçada a entrar em um carro, levada a um canavial, torturada, filmada e forçada a ‘pedir desculpas’ por traição no ano passado. Mandantes foram capturados em rancho em Buritama/SP.

Um casal foi preso nesta sexta-feira (16.jan) suspeito de atuar como mandante do sequestro e tortura contra uma jovem de 19 anos em um canavial em Monte Aprazível/SP, em julho do ano passado. Os suspeitos do crime gravaram a mulher durante as agressões e exigiram que ela pedisse desculpas pelo envolvimento em uma traição.

A mulher teve as roupas arrancadas, queimadas e os cabelos cortados. À época, ela relatou à polícia que foi abordada na rua por duas mulheres e um homem, que dirigia um carro, enquanto estava indo para casa. Ela teve o rosto vendado e foi forçada a entrar no veículo.

O casal mandante do crime, que não teve a identidade revelada, foi capturado pela polícia em um rancho em Buritama/SP. As investigações apontaram que o crime foi premeditado pelo homem e a mulher, que acompanharam a tortura.

A investigação indicou que o mandante do crime se separou da esposa e teve uma relação com a vítima. Mas reatou o casamento e teve ajuda da companheira para planejar a execução do crime.

A motivação, segundo a polícia, está relacionada à vingança pessoal após a descoberta do relacionamento. Depois, o casal fugiu para o Paraguai até ser localizado em Buritama.

Os três executores foram presos em flagrante dois dias depois do crime, no ano passado. A prisão foi convertida em preventiva. A investigação ainda apontou que eles receberam R$ 200 cada um para agredir a jovem.