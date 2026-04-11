Meio/Ideia: 51,5% acham que Lula não merece outro mandato; 45% concordam 

Instituto ouviu 1.500 eleitores entre os dias 3 e 7 de abril; margem de erro é de 2,5% pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa Meio/Ideia desta quarta-feira (8.abr) apontou que 51,5% acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não merece outro mandato, contra 45% que defender a continuação do chefe do Executivo. Conforme o levantamento, 3,5% das pessoas não soube responder.

Os dados deste mês mostraram uma variação para cima com relação ao mês passado, quando 50,6% dos eleitores afirmaram que Lula não merecia continuar. Na ocasião, 46,7% defendiam sua permanência, enquanto 2,7% não sabiam responder.

Metodologia

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 pessoas, entre os dias 3 e 7 de abril, pelo telefone. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-00605/2026.