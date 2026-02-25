Inmet alerta para chuvas intensas até quinta-feira em Votuporanga 

Já na sexta-feira (27) deve chover menos, apenas cerca de 1,9 mm.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de “perigo” para chuvas intensas no interior do Estado de São Paulo, com validade até sexta-feira (27.fev). O aviso é na cor laranja, a segunda em uma escala até três níveis de severidade, e abrange as regiões norte, leste e sul.

Segundo a Climatempo, a combinação do aquecimento com a umidade e a uma frente fria oceânica favorece as pancadas de chuva nesta terça-feira (24). Já nesta quarta-feira (25), há previsão de um cavado meteorológico, o que reforça os temporais.

Ainda conforme a meteorologia, a frente fria deve começar a se afastar a partir de quinta-feira (26), quando em Votuporanga deve chover apenas 6,7 mm. Já para sexta-feira (27), a previsão aponta temperatura entre 21ºC e 29ºC, com dia de sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 1,9 mm.

No sábado (28), último dia de fevereiro, a Climatempo aponta dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Votuporanga. À noite deve ser de céu limpo e sem chuva.

Orientações