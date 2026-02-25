Inmet alerta para chuvas intensas até quinta-feira em Votuporanga 

Inmet alerta para chuvas até quinta-feira em Votuporanga – Foto: Jorge Honorio/Reprodução

Já na sexta-feira (27) deve chover menos, apenas cerca de 1,9 mm.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de “perigo” para chuvas intensas no interior do Estado de São Paulo, com validade até sexta-feira (27.fev). O aviso é na cor laranja, a segunda em uma escala até três níveis de severidade, e abrange as regiões norte, leste e sul.

Segundo a Climatempo, a combinação do aquecimento com a umidade e a uma frente fria oceânica favorece as pancadas de chuva nesta terça-feira (24). Já nesta quarta-feira (25), há previsão de um cavado meteorológico, o que reforça os temporais.

Ainda conforme a meteorologia, a frente fria deve começar a se afastar a partir de quinta-feira (26), quando em Votuporanga deve chover apenas 6,7 mm. Já para sexta-feira (27), a previsão aponta temperatura entre 21ºC e 29ºC, com dia de sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 1,9 mm.

No sábado (28), último dia de fevereiro, a Climatempo aponta dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Votuporanga. À noite deve ser de céu limpo e sem chuva.

Orientações 

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois, há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

