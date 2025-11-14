Diabetes: Secretaria da Saúde promove Dia D de prevenção nesta sexta-feira 

Unidades de saúde terão atendimento especial das 7h às 19h, com orientações e exames voltados à detecção precoce da doença.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realiza, nesta sexta-feira (14.nov), o Dia D de Prevenção ao Diabetes, com atendimento especial em todas as unidades de saúde, das 7h às 19h.

Durante todo o dia, serão oferecidas orientações sobre os sinais e sintomas da doença, métodos de prevenção e solicitação de exames preventivos. O objetivo é alertar a população sobre os cuidados necessários e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Além dos atendimentos, os profissionais da Saúde também abordarão o tema com os participantes dos grupos de atividade física realizados nas Unidades, reforçando a importância da prática regular de exercícios como forma de prevenção e controle da doença.

A mobilização integra as ações do Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, e reforça o compromisso da rede municipal em promover saúde, informação e qualidade de vida à população votuporanguense.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a relevância da iniciativa: “O Dia D é uma oportunidade para que a população receba orientações, realize exames e tire dúvidas sobre a doença. Nosso foco é incentivar o cuidado preventivo e fortalecer o vínculo entre os cidadãos e os serviços de saúde, mostrando que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida”, afirmou.

Sobre o Diabetes

O diabetes é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, hormônio responsável por regular a glicose no sangue e fornecer energia ao organismo. Quando não controlada, pode causar complicações no coração, rins, olhos e nervos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de brasileiros vivem com a doença, o que representa cerca de 6,9% da população nacional.

A melhor forma de prevenção é manter hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas regularmente, ter alimentação equilibrada e evitar o consumo de álcool e tabaco.

Tipos mais comuns da doença