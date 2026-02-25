Palmeiras prepara time ideal, mas deve ter novo desfalque contra o Fluminense 

Líder do Brasileirão, time joga às 21h30 desta quarta-feira, pelo Brasileiro, na Arena Barueri.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e ao passo que prepara a escalação ideal para enfrentar o Fluminense, deve ter um novo desfalque para o confronto.

Emiliano Martínez, reserva do meio-campo, ficou mais uma vez fora por dores na panturrilha esquerda. Ele realizou tratamento na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance.

Líder do Brasileiro com sete pontos em três jogos, o Verdão receber o Fluminense às 21h30 desta quarta-feira, na Arena Crefisa Barueri, pela quarta rodada do campeonato.

No treino desta terça-feira, Abel Ferreira comandou um trabalho tático e depois dividiu o elenco com times de sete equipes cada para uma atividade em espaço reduzido.

Os trabalhos para o confronto vão ser encerrados apenas na manhã de quarta, horas antes do jogo, quando Abel realizará uma atividade para ajustes de bolas paradas e jogadas ensaiadas.

A expectativa é de que o Palmeiras jogue com a equipe que goleou o Capivariano no sábado: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

*Com informações do ge