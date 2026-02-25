Débora Romani volta a criticar vazamentos de água, esgoto e se ‘estranha’ com Ricardo Bozo 

Após os apontamentos da vereadora, o parlamentar relembrou que a colega votou contra a liberação de R$ 4,2 milhões para a Saev Ambiental na última semana; incomodada, Débora Romani disparou: “A Saev não sabia que o esgoto corria a céu aberto, que precisava fazer isso? Sabia! E agora, depois que a gente começou a denunciar, a reclamar, aí resolveram rapidamente querer fazer. Então, realmente, a gente se surpreende.”

Jorge Honorio

Uma cobrança sobre vazamento de esgoto e água na 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (23.fev), evoluiu para um bate-boca entre os vereadores Débora Romani (PL) e Ricardo Bozo (Republicanos).

O assunto, que já não é novidade e tem gerado cansaço e desgaste nos bastidores da política local, seria só mais um apontamento da vereadora Débora Romani na tribuna da Casa de Leis, mas ganhou corpo após resposta irônica de Ricardo Bozo, vereador que pertence ao núcleo duro da base do prefeito Jorge Seba (PSD) no legislativo.

Inicialmente, em mais uma sessão marcada por protestos contra o aumento no preço das faturas de água, Débora Romani, abriu o discurso mostrando um vídeo no telão em que retratava um vazamento de água na Rua São Paulo, local que vem enfrentando estouros de encanamentos da Saev Ambiental. A parlamentar também voltou a comentar sobre os vazamentos de esgoto.

O assunto parecia ter terminado, mas o próximo a discursar foi Ricardo Bozo, que não perdeu tempo e disparou: “Fiquei confuso agora, confesso que eu fiquei um pouco confuso com a fala da vereadora Débora em pedir que a Saev tome providências a respeito de arrumar aí a questão da água, o esgoto. Tá certo, tem que pedir providência, tem que arrumar. Porém, segunda-feira passada, a gente aprovou um projeto de lei aqui no qual R$ 1,3 milhão serão usados justamente para fazer o que ela está pedindo. O que me causa estranheza, população, é que essa mesma vereadora votou contra o projeto. Então, eu não estou entendendo. Estou um pouco confuso nessa situação, mas se pede para fazer, tem que pedir, tem que fazer sim. Só que a hora que vem um projeto aqui para liberação do recurso, a mesma vereadora foi contra. Então, falta de coerência um pouco.”

A fala foi sentida por Débora Romani que não capitulou e pediu a palavra para responder, no entanto, usando seu direito de uso da tribuna, Ricardo Bozo não concedeu. Em seguida, ele discorreu sobre outros temas e terminou vaiado pelos manifestantes.

Débora Romani, decidida a rebater, pediu a palavra e disparou: “Vereador Ricardo Bozo, eu gostaria de dizer que quem ficou surpresa com toda essa situação da Saev, fui eu. Porque nós acabamos de votar no Orçamento o que precisaria ser da Saev. A Saev não sabia que o esgoto corria a céu aberto, que precisava fazer isso? Sabia! E agora, depois que a gente começou a denunciar, a reclamar, aí resolveram rapidamente querer fazer. Então, realmente, a gente se surpreende. E com todas essas questões não definidas, a gente é obrigada a votar contra para ter a solução certa. Votar com certeza.”

Por fim, a fala gerou nova reação entre os manifestantes. Em seguida, a sessão prosseguiu normalmente, com a fala da vereadora Natielle Gama (Podemos).