Incêndio destrói residência no distrito de Simonsen 

O morador, conhecido por fazer trabalho voluntário como cuidador de animais, não estava no local no momento e não ficou ferido. Uma campanha solidária foi criada.

Um incêndio em residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da noite desta segunda-feira (3.ago), na Rua Rui Barbosa, no distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o fogo que, possivelmente começou após um curto-circuito na rede elétrica do imóvel, se alastrou rapidamente, consumindo a estrutura da casa e assustando os vizinhos. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

A residência pertence ao senhor Antônio Carlos Cardoso, morador bastante conhecido no distrito pelo trabalho voluntário que realiza no cuidado de animais de rua. Atualmente, ele cuida de 28 gatos e 4 cães, que foram salvos. Antônio não estava na casa no momento do incidente e não ficou ferido.

As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Campanha solidária

Após o incêndio que destruiu completamente a residência do senhor Antônio Carlos Cardoso, uma corrente de solidariedade tomou conta da comunidade para ajudá-lo a recomeçar. As chamas consumiram toda a casa e, infelizmente, nada pôde ser recuperado. Moradores de Simonsen iniciaram uma campanha de arrecadação. Quem puder ajudar, pode fazer uma doação para Antônio Carlos Cardoso, na chave PIX: 042.642.018-70 (Caixa Econômica Federal).