Veículo capota em alça de acesso da Euclides da Cunha

Segundo apurado pela reportagem, apesar do susto ninguém se feriu.

Na tarde desta sexta-feira (20), um acidente de trânsito foi registrado em uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trevo que segue em retorno à via ou para Valentim Gentil/SP.

Ainda por razões desconhecidas até o momento, a condutora do carro perdeu o controle de direção e o veículo capotou, parando as margens da via, próximo das canaletas de escoamento de água da rodovia.

Segundo informações, uma unidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) esteve no local em auxílio, assim como a Polícia Militar Rodoviária. Ninguém se feriu com gravidade.