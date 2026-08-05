Arena Plínio Marin será palco de peneira do Corinthians neste sábado 

A seletiva que ocorre a partir das 9h é promovida em parceria com o Projeto Social Liga Votuporanguense de Futebol e o Instituto Federal.

O vereador Wartão (União Brasil), que preside à Liga Votuporanguense de Futebol (Livofu), divulgou que a Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, será palco de uma avaliação oficial do Sport Club Corinthians Paulista, neste sábado (8.ago), a partir das 9h. A seletiva é promovida pelo Timão em parceria com o Projeto Social Liga Votuporanguense de Futebol e o Instituto Federal.

De acordo com Wartão, a peneira, que deve contar com a presença do ex-jogador Ezequiel Ataliba, que brilhou no início dos anos 90 com a camisa do Corinthians. Em sua passagem pelo Timão, de 1990 a 1995, o volante atuou em 254 jogos (128 vitórias, 78 empates, 48 derrotas), um gol contra, dez a favor e três títulos (Brasileirão de 90, Copa do Brasil e Paulistão de 95).

Wartão destacou ainda à importância da iniciativa para revelar novos talentos e oferecer aos jovens atletas da cidade e da região uma oportunidade de serem avaliados por um dos principais clubes do futebol brasileiro.

A peneira é destinada a jogadores com idade entre 11 e 17 anos que buscam uma oportunidade nas categorias de base do Corinthians. As inscrições são gratuitas. Para participar, os atletas devem apresentar RG e CPF, laudo médico e estar acompanhados por um responsável. Também é necessário levar chuteira, meião, caneleira, short preto e camiseta lisa, sem identificação de outros clubes.

Segundo os organizadores, a seletiva representa uma oportunidade para que jovens jogadores mostrem suas habilidades e possam iniciar uma trajetória no futebol profissional. A expectativa é de participação de atletas de Votuporanga e região.