Câmara homenageia tenente-coronel Cassius em sessão ordinária e reconhece trajetória na Polícia Militar Ambiental 

A entrega do Voto de Congratulação ocorreu com plenário lotado, com a presença de familiares, amigos, autoridades e integrantes da Polícia Militar.

A Câmara de Votuporanga/SP realizou, durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (3.ago), a entrega de um Voto de Congratulação ao tenente-coronel da Polícia Militar Cassius José de Oliveira, em reconhecimento à sua trajetória profissional e à nomeação para o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. A homenagem, de autoria do vereador Daniel David (MDB), reuniu um plenário lotado, com a presença de familiares, amigos, autoridades e integrantes da Polícia Militar.

Na justificativa da homenagem, Daniel David destacou a carreira construída pelo oficial com dedicação ao serviço público, liderança, profissionalismo e compromisso com os valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O parlamentar ressaltou ainda que Cassius se tornou referência no Policiamento Ambiental e que sua nomeação para comandar uma unidade responsável pela proteção ambiental em 189 municípios das regiões Noroeste e Nordeste do Estado representa o reconhecimento de uma trajetória de excelência.

Durante seu pronunciamento, o vereador afirmou que a homenagem também é motivo de orgulho para Votuporanga: “Hoje, Votuporanga presta uma homenagem mais do que merecida a um homem que honra a nossa cidade e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O tenente-coronel Cassius construiu uma carreira exemplar, baseada na ética, na liderança e no respeito à população. Sua nomeação para comandar o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Daniel David.

O vereador destacou ainda a importância da missão desempenhada pela unidade ambiental: “Estamos falando de um batalhão responsável pela proteção da fauna, da flora, dos recursos hídricos e pelo combate aos crimes ambientais em uma extensa região do Estado. Tenho certeza de que o tenente-coronel Cassius continuará exercendo essa função com a mesma competência que marcou toda a sua carreira. Esta homenagem é uma forma de agradecer pelos serviços prestados ao Estado de São Paulo e por levar o nome de Votuporanga com tanto orgulho e responsabilidade.”

Ao receber a honraria, o tenente-coronel Cassius José de Oliveira, acompanhado da esposa e dos filhos, agradeceu o reconhecimento da Câmara Municipal e relembrou sua trajetória de vida, marcada pela influência da família na escolha da carreira militar.

Em um discurso emocionado, o oficial recordou a criação ao lado do pai e dos irmãos Cláudio e Clever, que também seguiram os passos do pai na Polícia Militar: “Minha história na Polícia Militar começou dentro de casa. Meu pai nos ensinou, pelo exemplo, os valores da disciplina, da honestidade e do compromisso com a sociedade. Tenho muito orgulho de dividir essa trajetória com meus irmãos Cláudio e Clever, que também abraçaram essa missão. Receber esta homenagem na minha cidade, ao lado da minha família, torna este momento ainda mais especial”, declarou.

Cassius também relembrou operações de grande vulto vivenciadas ao longo da carreira e destacou o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental na preservação dos recursos naturais: “Participamos de ocorrências complexas que exigiram preparo, união e dedicação de toda a equipe. A Polícia Militar Ambiental desempenha um papel essencial na proteção do patrimônio natural paulista e esse trabalho só é possível graças ao comprometimento de homens e mulheres que dedicam suas vidas a essa missão.”