Cinco suspeitos de furto são presos em Votuporanga 

Um dos autores confessou que mediante fraude alugou as máquinas, utilizando os dados de uma empresa de Votuporanga, retirou os rastreadores e iria vendê-las. Eles foram liberados.

Cinco suspeitos foram presos por furto mediante fraude na manhã desta quinta-feira (28.nov), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, equipes da Polícia Militar foram acionadas via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de indivíduo em atitude suspeita, no entanto, por lá os PMs contataram o solicitante que relatou que estava na cidade para fazer um frete, onde levaria uma máquina compactadora de Votuporanga para Uberlândia/MG.

No entanto, ele desconfiou que algo estava errado, uma vez que, após a negociação com o contratante do frete, os locais para embarque foram alterados, e com receio de ser roubado acionou a Polícia Militar.

A viatura ao chegar no local visualizou três veículos nas margens da rodovia, sendo abordados e detidos, uma vez que tentaram se evadir para dentro de uma propriedade. Na propriedade foram localizadas duas pás carregadeiras e uma compactadora, todas e com a ignição violada inclusive com fios expostos, comprovando o furto. Os abordados foram questionados, dando versões diferentes dos fatos, sendo dada voz de prisão a todos.

Questionados, um dos indivíduos confessou que mediante fraude alugou os maquinários, utilizando os dados de uma empresa de Votuporanga, retirou os rastreadores das máquinas e que iria vendê-las.

Ainda na ação os PMs localizaram a quantia de R$ 10,5 mil, um notebook e um aparelho decodificador veicular, além de apetrechos utilizados para lixar e adulterar a identificação das máquinas (lixa, removedor, rolos e tinta spray).

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde os indivíduos foram ouvidos, indiciados e liberados.

