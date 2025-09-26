Incêndio consome cerca de 12 hectares e mobiliza equipes de combate em Votuporanga 

Caminhões-pipa e maquinários auxiliaram as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e brigada de incêndio da Usina COFCO no enfrentamento do incêndio na região norte do município.

Um incêndio de grandes proporções consumiu cerca de 12 hectares, sendo cerca de 1 hectare de Área de Preservação Permanente (APP) e aproximadamente 11 hectares de palhada de cana, nos fundos da Fazenda Mastrocola, na zona norte de Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (25.set).

De acordo com o apurado pelo Diário, a ocorrência mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Votuporanga e de Valentim Gentil, além da brigada de incêndio da Usina COFCO, que contaram com o auxílio de quatro caminhões-pipa e duas máquinas.

Segundo a Defesa Civil de Votuporanga, por volta das 16h30, as equipes trabalhavam de forma conjunta para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais pela vegetação. Não havia informações sobre feridos.

As causas do incêndio são desconhecidas e ainda serão apuradas.