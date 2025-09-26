Orçamento 2026 da Prefeitura de Votuporanga será de R$ 746,8 milhões 

Valor é 8,1% maior em relação ao orçamento de 2025. Entre os destaques, a Secretaria do Bem-Estar Animal deve receber R$ 1,2 milhões a mais do que a pasta dos Direitos Humanos.

Em audiência pública na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, a Prefeitura apresentou a proposta de orçamento para 2026 com montante estimado em R$ 746,8 milhões. A cifra representa um crescimento de 8,1% em relação ao orçamento de 2025, que foi de R$ 690 milhões, em suma, equivale a aproximadamente R$ 56 milhões a mais nos cofres da administração municipal.

A previsão, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, considera o aumento das receitas próprias e nas transferências obrigatórias da União e do Estado. A LOA (Lei Orçamentária Anual) define como os recursos serão distribuídos entre os diferentes setores da administração pública e norteará os investimentos e gastos ao longo de 2026.

Confira abaixo as projeções orçamentárias:

Administração Direta (Prefeitura): R$ 593,9 milhões

Saev Ambiental: R$ 83,9 milhões

Votuprev: R$ 68,9 milhões

Câmara Municipal (duodécimo): R$ 11,2 milhões

Os cálculos apresentam as projeções para as principais áreas:

Educação: R$ 194,2 milhões

Saúde: R$ 159,5 milhões

Assistência Social: R$ 23,1 milhões

Obras Públicas: R$ 45,1 milhões

Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Social da Solidariedade: R$ 23,1 milhões

Secretaria de Serviços Urbanos: R$ 19,8 milhões

Secretaria de Esportes e Lazer: R$ 11,1 milhões

Secretaria de Cultura e Turismo: R$ 12,8 milhões

Secretaria do Bem-Estar Animal recebe mais recursos que a pasta de Direitos Humanos

Entre as projeções apresentadas, um detalhe chamou a atenção, a Secretaria do Bem-Estar Animal terá mais recursos disponíveis do que a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos.

De acordo com os números apresentados, foram reservados R$ 3,2 milhões para o cuidado de animais, enquanto a pasta que é responsável pelo cuidado de pessoas vulneráveis, como as que vivem em situação de rua, por exemplo, ficará com uma fatia consideravelmente menor, em torno de R$ 2,4 milhões.

Análise na Câmara Municipal

Os números projetados agora serão esmiuçados pelos vereadores, uma vez que os parlamentares terão um prazo e poderão apresentar emendas dentro dos limites legais. A votação do orçamento deve ocorrer até dezembro, conforme a legislação.