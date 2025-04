DIG prende suspeito de furtar e abater gado clandestinamente 

T.L.L.G., de 37 anos, estava foragido desde fevereiro de 2024 e foi preso em um estabelecimento comercial no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga.

Um homem de 37 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (7.abr), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP, durante uma ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). T.L.L.G., estava foragido desde fevereiro de 2024.

De acordo com a Polícia Civil, no ano de 2019, o indivíduo era morador de Cosmorama/SP, onde foi investigado por furto de gado e por crime contra as relações de consumo, já que na época era suspeito de comercializar carne bovina imprópria para o consumo, além de posse irregular de munições.

Na época, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foram localizados e apreendidos 80 kg de carne bovina imprópria para o consumo, diversos petrechos destinados ao abate de animais, bem como munições de diversos calibres.

Em fevereiro de 2024, T.L.L.G., foi condenado a 2 anos e 8 meses, em regime semiaberto, por furto, ocasião em que não foi mais localizado, estando foragido desde então. Já em setembro do ano passado, ele foi condenado com relação ao abate clandestino de animais bovinos e posse irregular de munições a 8 anos e 2 meses de prisão, em regime fechado.

Após trabalho de investigação e inteligência policial desenvolvido pela DIG, T.L.L.G., foi identificado em um comércio na zona norte de Votuporanga, onde o procurado estava frequentando.

De posse das informações, na tarde desta segunda-feira, foi desencadeada a operação policial que culminou na prisão do indivíduo no momento em que ele saiu do estabelecimento e passou a caminhar na via pública.

O procurado, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou adentrar em uma residência próxima, mas foi contido e preso pelos policiais civis.

O preso foi encaminhado para a sede da DIG, para o devido cumprimento dos mandados de prisão em seu desfavor, após foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.