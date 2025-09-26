Unifev abre processo seletivo para contratação de docente do curso de Publicidade e Propaganda

Inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro no site da Instituição.
A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, comunica que estão abertas as inscrições para o processo seletivo e eventual contratação de docente para o curso de Publicidade e Propaganda, subárea Gestão de Tráfego e Performance em Mídias Sociais.
Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, além de pós-graduação Lato Sensu na área de Publicidade e Propaganda e Marketing, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de outubro, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição Eletrônica e anexação do link para o Curriculum Vitae na plataforma Lattes.
Os processos seletivos serão compostos por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. Tempo de experiência profissional e em docência possuem valoração.
O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro, a partir das 17h.
Todos os detalhes para o preenchimento das vagas, avaliações e benefícios podem ser conferidos na íntegra nos editais, disponíveis pelo unifev.edu.br/trabalheconosco.