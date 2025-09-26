Unifev abre processo seletivo para contratação de docente do curso de Publicidade e Propaganda

Inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro no site da Instituição.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, comunica que estão abertas as inscrições para o processo seletivo e eventual contratação de docente para o curso de Publicidade e Propaganda, subárea Gestão de Tráfego e Performance em Mídias Sociais.