Incêndio atinge restaurante no centro de Rio Preto na manhã deste sábado (29).

Um incêndio de grandes proporções consumiu o prédio de um restaurante na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao Fórum, centro de Rio Preto.

O imóvel atingido ficava estabelecido o Restaurante “Bom Demais”. Não existe registro de vítimas.

A rua foi interditada para que o Corpo de Bombeiros pudesse controlar as chamas. Uma grande quantidade de fumaça preta cobriu o local.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas as chamas se concentraram na área da cozinha, nos fundos do restaurante.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas rapidamente para o local e conseguiram controlar a situação, evitando que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.