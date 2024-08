Força Tática captura procurada pela Justiça em Votuporanga 

S.A.R., de 39 anos, procurada após condenação por tráfico de drogas foi flagrada no bairro Pozzobon.

Uma mulher de 39 anos, procurada pela Justiça, foi presa pela Força Tática da Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (26.ago), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 19h26, policiais militares realizavam patrulhamento na zona norte, quando pela Rua João Reganin, se depararam com S.A.R., conhecida nos meios policiais por seu envolvimento com o submundo do tráfico de drogas e optaram pela abordagem.

Em seguida, após pesquisa via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os PMs constataram que ela era procurada pela Justiça, com um mandado de prisão em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde a mulher foi ouvida e encaminhada à carceragem, sendo colocada à disposição da Justiça.

