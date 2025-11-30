Pescador de São João do Marinheiro, em Cardoso, captura Pirarucu de 165 quilos

Na última sexta-feira (28), em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso (SP) o pescador profissional e youtuber, Roberto de Carmo, conhecido na Internet como “O Rei do Tucunaré” realizou a captura, talvez uma das maiores já registrada na região de um Pirarucu de aproximadamente 165 quilos e que chegou a medir 2.5 metros de comprimento.

A captura do Pirarucu foi registrada em vídeo pelo próprio pescador que vibrava e pedia a Deus e a Nossa Senhora forças para conseguir tirar o pesado exemplar das águas do Rio São João do Marinheiro.

A captura de Roberto foi considerada um feito histórico e reforçou a reputação da região para a pesca esportiva.

Reconhecimento: A conquista foi reconhecida pelo prefeito Luís Paulo Bednarski (Mobiliza) e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Breno Fernandes que foram parabenizá-lo pessoalmente.

O feito está registrado na página de Roberto no Youtube, assista: