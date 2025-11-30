Filhote de onça parda é regatada em Cardoso

Neste domingo dia 30 de novembro, durante Policiamento Ambiental, no âmbito da Operação Impacto – Piracema-, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga, após tomar conhecimento de que um filhote de onça estava aparentemente ferido em uma área de colheita de cana-de-açúcar, deslocou-se até a Fazenda Estrela, no distrito de São João do Marinheiro, município de Cardoso, para realizar o resgate do animal.

No local, foi verificado que se tratava de um filhote de onça-parda de aproximadamente 3 meses, deitado sobre a palha de cana-de-açúcar, não apresentando ferimentos aparentes, porem aparentava estar doente e muito cansado, possivelmente desidratado. Imediatamente, a equipe resgatou o animal e realizou contato telefônico com médica veterinária, do Bosque Municipal de São José do Rio Preto, para atendimento especializado, com o proposito de de uma futura reintrodução a seu habitat natural.