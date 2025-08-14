IFSP Votuporanga oferece Aulão preparatório para o Enem 2025

Atividade é gratuita e acontece neste sábado (16), das 8h às 12h.

Estudantes de Votuporanga/SP e região inscritos para o Enem 2025 podem aprofundar os estudos com aulas intensivas de Biologia, Física e Química neste sábado (16), das 8h às 12h, na sede do IFSP Votuporanga. A unidade oferece 150 vagas gratuitas para uma manhã de conteúdos e resoluções de exercícios de provas de anos interiores, especificamente na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A oportunidade é aberta a qualquer estudante de Ensino Médio inscrito para o Enem 2025, das redes públicas e particular, sem qualquer custo. A organização pede que se traga caderno, caneta, lápis e borracha. A hidratação e o lanche serão disponibilizados pelo IFSP.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site do IFSP e realizar a inscrição online, gratuitamente: vtp.ifsp.edu.br

A professora Anna Isabel, de Biologia, explica que o Enem exige “a capacidade de relacionar conceitos de diferentes áreas, interpretar fenômenos do cotidiano e aplicar o conhecimento científico de forma contextualizada”. Por essa razão, o Aulão terá resolução de questões sobre meio ambiente, energia, saúde, tecnologia e sustentabilidade, que demandam conhecimentos articulados entre as três disciplinas.

Desde 2019, o IFSP Votuporanga tem altos índices de aprovação de estudantes do Ensino Médio profissionalizante no Enem/Sisu e nos principais vestibulares do país.

A unidade está localizada na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga.