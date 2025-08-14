Membros dos conselhos municipais de Cultura, Patrimônio e Turismo recebem certificação durante o FLIV 2025

Solenidade foi realizada no Espaço @PrefVotuporanga e reuniu autoridades, conselheiros e comunidade na 15ª edição do Festival Literário de Votuporanga.

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga realizou, na última terça-feira (12.ago), a solenidade de certificação dos Conselhos Municipais de Cultura, Patrimônio e Turismo. O evento foi realizado no Espaço @PrefVotuporanga, durante a 15ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), e reuniu representantes da comunidade, conselheiros e autoridades municipais.

Participaram da cerimônia o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha e a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Foram certificados os membros dos três conselhos atuantes no município, o Conselho Municipal de Turismo de Votuporanga (COMTUR), com 45 integrantes; o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), com 29 integrantes; e o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural, Turístico e Natural de Votuporanga (COMDEPHAACT), com 20 integrantes.

O prefeito Jorge Seba destacou a importância da atuação dos conselhos para o desenvolvimento das políticas públicas em suas diversificadas áreas de atuação. “Os conselhos são espaços fundamentais de participação social, onde a comunidade contribui de forma ativa na construção, acompanhamento e fiscalização das ações culturais, turísticas e de preservação do patrimônio. Esta certificação é também um reconhecimento ao trabalho e à dedicação de cada conselheiro, que doa seu tempo e conhecimento em prol de uma Votuporanga cada vez mais viva e plural.”

“A participação de cada conselheiro é essencial para que possamos construir, dia após dia, uma cidade mais rica culturalmente, mais acolhedora no turismo e mais comprometida com a preservação de sua história e patrimônio. É com o trabalho conjunto e a escuta ativa que fortalecemos nossas políticas públicas e garantimos que Votuporanga siga crescendo com identidade e pertencimento”, aponta a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.