Unifev dá as boas-vindas aos docentes para o ano letivo de 2025

Em evento realizado no Centro de Convenções, professores e coordenadores assistiram palestras e apresentações culturais; na ocasião, o prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho foi apresentado como novo pró-reitor acadêmico.

A Unifev deu as boas-vindas aos professores e coordenadores para o ano letivo de 2025 com o Acolhe Acadêmico Docente, realizado segunda e terça-feira (27 e 28/01), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O evento, organizado pelo Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd), ofereceu um momento de atualização e integração, com palestras e apresentações culturais.