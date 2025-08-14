Vereador denuncia toldos destruídos em escolas de Votuporanga 

“Vejo que está desleixado. As crianças vão para a escola em dia de chuva, então tomam chuva. Em dia de sol, tomam sol”, afirmou Wartão (União Brasil). A Prefeitura foi procurada, mas não respondeu.

Jorge Honorio

Na 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (11.ago), o vereador Wartão (União Brasil) aproveitou seu tempo de fala na tribuna para apresentar uma série de vídeos em que denuncia toldos e coberturas destruídas em escolas do município.

“A escola creche do bairro Pró-Povo, vejo que está desleixado lá. As crianças vão para a escola em dia de chuva, então tomam chuva, e em dia de sol, tomam sol. Vejo que o prefeito teria que tomar uma providência e não deixar isso acontecer. Nós estamos no meio do ano já, os uniformes e os tênis das crianças nada ainda. E agora, vendo isso aí tudo rasgado”, afirmou o parlamentar, enquanto mostrava o vídeo no telão da Casa de Leis.

“Temos aí um bairro carente que precisa de atenção. Precisa dar atenção nesses bairros carentes. Quanto mais carente o bairro, parece que é mais difícil de chegar aos olhos do prefeito, aos olhos do secretário, para estar organizando. Você veja que as crianças não podem ficar expostas ao sol. Quando elas saem para brincar, elas brincam no sol, ficam expostas ao sol ou chuva. Se está chovendo, quando sai da sala de aula, toma chuva. Vejo que teria que ter uma atenção especial”, emendou.

O discurso foi aparteado pela vereadora Natielle Gama (Podemos): “Tem situação semelhante em algumas outras escolas. Eu gostaria de citar aqui também o Maria Lygia [Cemei Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”], precisa de uma atenção urgente com os toldos e sombrites. Aquela escola também já solicitamos a secretaria, Cemei Magaly [Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba”] também precisa de ajustes, embora seja um prédio recente. Mas já precisa também de sombrites, toldos, tatames, para que as crianças não estejam em contato direto com o chão gelado. Algumas melhorias aí nessas unidades também. Aproveito a tua fala para reforçar essa solicitação”, detalhou a vereadora.

Em seguida, o assunto também foi tema de aparte da vereadora Débora Romani (PL): “Essa última imagem que você passou é do Cemei Amélia [Cemei “Amélia Lucinda de Jesus”], e eu fui até lá também, pedi para que fosse providenciado os toldos que estão faltando lá, principalmente desses locais, entrada e saída da escola que estão tomando chuva. A resposta chegou hoje para mim que ainda estão entrando com licitação, sendo que eu fui lá em março, diz que estava já sendo providenciado, nós estamos em agosto, eles ainda estão entrando com licitação, tem alguma coisa que precisa se mudar”, afirmou.

“Eu vejo que vai acabar o ano, vai chegar o fim do ano e essas necessidades das escolas ainda estarão indo à licitação. Licitação para colocar os toldos, licitação para arrumar os uniformes, licitação para arrumar os tênis. É um descaso”, ironizou Wartão.

Em seguida, o vereador Dr. Leandro (PSD) pediu aparte e afirmou que os toldos estão sendo colocados em algumas escolas: “Esses toldos já começaram a ser colocados nas escolas. Essa semana eu fiz um vídeo lá no Modesto [Cemei “José Modesto Sobrinho”] com toldos já instalados. Parece que o pedido feito pela Secretaria para atendimento de todos os toldos esse ano, para todas as escolas, não será atendido por causa do valor. Mas eu já estou tratando esse assunto com a Administração e serão atendidas algumas escolas, como já começaram. Então não está em licitação, já está em execução”, pontuou o parlamentar.

“Eu creio que até o fim do ano coloque, porque aí vem as férias, né, e com isso as crianças não ficarão expostas”, concluiu Wartão.

O Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga para tratar sobre o tema, mas até o fechamento desta reportagem não havia emitido resposta.