Prefeitura contrata empresa por R$ 596 mil para concluir o Centro da Juventude 

A construção do prédio na zona norte de Votuporanga foi anunciada em 2021 e iniciada em 2022, contudo acabou paralisada, se tornando um ‘motel a céu aberto’. Jorge Honorio [email protected] As obras do prédio do Centro da Juventude, localizado na Avenida José Martins Miravetti, quase esquina com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, deve ser retomadas em breve e concluídas no prazo de 12 meses, a contar a partir da assinatura da ordem de serviço.

De acordo com apuração do Diário, a Prefeitura de Votuporanga, homologou a contratação da empresa JHB Engenharia Ltda, ao custo de R$ 596.000,00, para concluir a construção do prédio em uma de aproximadamente 240 metros quadrados, segundo dados do Diário Oficial Eletrônico do município. A obra está abandonada há anos, se tornando um reduto para usuários de entorpecentes, vândalos e uma espécie de ‘motel a céu aberto’. No local, a reportagem se deparou com portões arrombados, mato alto e lixo, além de preservativos usados espalhados pelo chão.

Obra paralisada

O projeto foi anunciado no primeiro semestre de 2021, fruto de um convênio com a Secretaria Estadual de Governo e Relações, firmado por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSD). As obras foram iniciadas em março de 2022 e deveriam ter sido concluídas em setembro do mesmo ano. Conforme publicado no Diário, a época, após uma série de atrasos na construção, a Prefeitura de Votuporanga rescindiu o contrato com a empresa que venceu a licitação para os serviços, Parcom Construtora e Incorporadora Ltda, e aplicou uma multa de cerca de R$ 45 mil, por conta dos atrasos constantes nos trabalhos, em setembro de 2023, aproximadamente um ano depois do prazo em que o prédio já deveria estar pronto.

A decisão se deu após um processo administrativo, que resultou também na suspensão da empresa de participação em licitações e no impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo período de dois anos.

À expectativa, na época, era de que a Prefeitura abrisse uma nova licitação para concluir o projeto; porém, anos se passaram e a obra segue abandonada, recebendo um uso prático nada convencional e longe do propósito original.

Com o passar do tempo e o andamento moroso dos trâmites, em agosto de 2024 à Prefeitura protocolou um pedido de aditamento do contrato na intenção de garantir a continuidade do projeto e não perder o investimento já destinado. Na oportunidade, a Prefeitura solicitou à Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais um aditamento de prazo do convênio, justificando todo o andamento da obra até o momento, sendo R$ 398.704,06 por parte do Estado e R$ 42.134,66 por recurso próprio.

Segundo apurado pelo Diário, à época, o processo encontrava-se em análise e só poderia prosseguir após ser autorizado.