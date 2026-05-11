Sebrae-SP abre inscrições para aceleração de estúdios de games iniciantes

Programa “Crie Games – Modo Aceleração Starter” oferece cinco meses de mentorias e workshops gratuitos para profissionalizar empresas do setor no estado.
O Sebrae-SP está com inscrições abertas, de 1º a 31 de maio, para o Crie Games Modo Aceleração Starter. A iniciativa é voltada a estúdios de games sediados no Estado de São Paulo (MEI, ME ou EPP) que estejam em fase iniciante ou intermediária e busquem estruturar seus negócios para além do desenvolvimento técnico, focando na gestão e na profissionalização do empreendimento.
O programa, que conta com a execução técnica da Playbor, terá duração aproximada de cinco meses (de 11 de junho a 16 de outubro de 2026). O objetivo central é apoiar estúdios que trabalham em seus primeiros projetos autorais a “sair do improviso”, conferindo maior clareza e consistência à atuação na indústria de jogos.
Jornada de Profissionalização
A trilha de aceleração será totalmente virtual e composta por uma metodologia que inclui:
- Diagnóstico de maturidade: Identificação de lacunas e prioridades de cada negócio.
- Acompanhamento individualizado: Mentorias focadas na realidade específica de cada estúdio (até três sessões mensais).
- Workshops especializados: Encontros coletivos sobre empreendedorismo no setor de games (até dois por mês).
- Benefícios extras: Possibilidade de acesso a ingressos para eventos do setor, condicionados ao engajamento no programa.
Seleção e Elegibilidade
Serão selecionadas até 40 empresas. Os critérios de avaliação incluem a trajetória e experiência da equipe, a qualidade do portfólio, a participação prévia em ações do Sebrae-SP e aspectos de diversidade e inclusão.
Para participar, o estúdio deve possuir CNPJ ativo no Estado de São Paulo e estar enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Inscrições
Os interessados devem preencher o formulário oficial de inscrição até às 23h59 do dia 31 de maio de 2026. O anúncio das empresas selecionadas está previsto para o dia 5 de junho.
- Prazo: 01/05 a 31/05
- Link de inscrição: https://forms.cloud.microsoft/
r/3mDZr0JmrW
- Dúvidas: [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 94829-3052.
Sobre o Crie Games
O Crie Games é um ecossistema de soluções do Sebrae-SP desenhado especificamente para fortalecer a cadeia produtiva de jogos eletrônicos, promovendo desde a sensibilização de novos talentos até a aceleração de empresas consolidadas no mercado.
Inscrições Abertas: Crie Games Modo Aceleração Starter 2026
Se você está no começo e quer estruturar e profissionalizar a forma como seu estúdio de games trabalha, essa é a sua trilha de aceleração.
A Trilha Starter é um ciclo de aceleração com aproximadamente 5 meses de duração, com mentorias e workshops executados por profissionais especialistas do mercado, organizado em uma jornada para ajudar estúdios iniciantes e intermediários a ganhar clareza e consistência em seus projetos — evitando improviso.
Para empresas de games com CNPJ no Estado de SP (MEI/ME/EPP)
Inscrições: 30/04 a 31/05 (até 23:59)
Formulário: https://forms.cloud.microsoft/
Dúvidas: [email protected]
O Crie Games é um guarda-chuva de soluções para o segmento de games, realizado pelo Sebrae-SP e executado pela Playbor.