Sebrae-SP abre inscrições para aceleração de estúdios de games iniciantes

Programa “Crie Games – Modo Aceleração Starter” oferece cinco meses de mentorias e workshops gratuitos para profissionalizar empresas do setor no estado.

O Sebrae-SP está com inscrições abertas, de 1º a 31 de maio, para o Crie Games Modo Aceleração Starter. A iniciativa é voltada a estúdios de games sediados no Estado de São Paulo (MEI, ME ou EPP) que estejam em fase iniciante ou intermediária e busquem estruturar seus negócios para além do desenvolvimento técnico, focando na gestão e na profissionalização do empreendimento.

O programa, que conta com a execução técnica da Playbor, terá duração aproximada de cinco meses (de 11 de junho a 16 de outubro de 2026). O objetivo central é apoiar estúdios que trabalham em seus primeiros projetos autorais a “sair do improviso”, conferindo maior clareza e consistência à atuação na indústria de jogos.

Jornada de Profissionalização

A trilha de aceleração será totalmente virtual e composta por uma metodologia que inclui:

Diagnóstico de maturidade: Identificação de lacunas e prioridades de cada negócio.

Acompanhamento individualizado: Mentorias focadas na realidade específica de cada estúdio (até três sessões mensais).

Workshops especializados: Encontros coletivos sobre empreendedorismo no setor de games (até dois por mês).

Benefícios extras: Possibilidade de acesso a ingressos para eventos do setor, condicionados ao engajamento no programa.

Seleção e Elegibilidade

Serão selecionadas até 40 empresas. Os critérios de avaliação incluem a trajetória e experiência da equipe, a qualidade do portfólio, a participação prévia em ações do Sebrae-SP e aspectos de diversidade e inclusão.

Para participar, o estúdio deve possuir CNPJ ativo no Estado de São Paulo e estar enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Inscrições

Os interessados devem preencher o formulário oficial de inscrição até às 23h59 do dia 31 de maio de 2026. O anúncio das empresas selecionadas está previsto para o dia 5 de junho.

Sobre o Crie Games

O Crie Games é um ecossistema de soluções do Sebrae-SP desenhado especificamente para fortalecer a cadeia produtiva de jogos eletrônicos, promovendo desde a sensibilização de novos talentos até a aceleração de empresas consolidadas no mercado.

Inscrições Abertas: Crie Games Modo Aceleração Starter 2026