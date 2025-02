CRAS Norte promove evento sobre memória e demência para a terceira idade com especialista em geriatria

Dr. Luciano Melo palestrou para um auditório lotado sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde mental nessa fase da vida.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte “Anna Ferreira de Queiroz”, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, realizou, na última terça-feira (11.fev), um evento dedicado à terceira idade com o tema “Memória e Demência”. O evento contou com a presença do renomado geriatra Dr. Luciano Melo, que ministrou sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde mental nessa fase da vida.

O evento foi um sucesso e lotou o auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com a presença de idosos assistidos por todos os CRAS da cidade e profissionais da área da saúde. O médico abordou de forma clara e didática as principais causas da perda de memória e demência, como o Alzheimer, por exemplo, e também deu dicas de como prevenir e lidar com essas doenças que afetam a memória.

Durante o evento, o público teve a oportunidade de tirar dúvidas e trocar experiências sobre o tema. A coordenadora do CRAS Norte, Patrícia Martins, destacou a importância de eventos como esse para a comunidade. “É fundamental que a terceira idade tenha acesso à informação de qualidade, assuntos que tratam sobre envelhecimento de forma clara e objetiva. O CRAS Norte está sempre de portas abertas para promover ações que beneficiem a população”, afirmou.

Os Centros de Referência reafirmam o seu compromisso de continuar promovendo ações como essas que tratam sobre o envelhecimento ativo e saudável.

Interessados em conhecer e participar dos serviços oferecidos pelo CRAS podem procurar a unidade que pertence ao seu bairro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria: (17) 3426-2600.