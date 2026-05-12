Homem é preso suspeito de envenenar quatro cachorros em Álvares Florence; três animais morreram 

O suspeito, de 66 anos, foi detido após identificação por câmeras de monitoramento da cidade. Caso aconteceu nesta segunda-feira (11), na praça central da cidade.

Um homem de 66 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (11.mai) por policiais militares, em Álvares Florence/SP, suspeito de envenenar quatro cachorros de rua, na região central. Câmeras de monitoramento flagraram a ação, o que possibilitou localizar o suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, um jardineiro que presta serviços na praça central do município foi alimentar os cães, ao chegar para trabalhar, e percebeu que quatro deles estavam agonizando, com a boca espumando e desorientados.

O jardineiro socorreu os animais, levando-os para a Casa de Agricultura da cidade, onde a veterinária do município fez os primeiros atendimentos, com a suspeita de envenenamento.

De acordo com informações da Polícia Civil, três animais não resistiram e morreram. Um quarto está em atendimento.

A partir de informações de testemunhas e de imagens das câmeras de monitoramento da região, PMs fizeram buscas para localizar o suspeito, que foi detido e levado para a Delegacia de Polícia.

O delegado Rafael Latorre Costa informou que abriu um inquérito para apurar o caso. Ele autuou em flagrante o suspeito, que permaneceu preso, à disposição da Justiça. O delegado também requisitou exames de sangue em todos os cachorros para verificar o envenenamento.

*Com informações do g1