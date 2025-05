Homem tem casa invadida e depenada em Votuporanga 

Vítima utilizou as redes sociais para expor o drama enfrentado ao chegar em casa, no bairro Pacaembu 2, e não encontrar seus pertences.

Um morador do bairro Pacaembu 2, na zona Oeste de Votuporanga/SP, utilizou as redes sociais na noite desta segunda-feira (19.mai) para expor um drama enfrentado ao chegar em casa e se deparar com seu espaço violado, objetos quebrados e o rastro deixado por uma ação criminosa.

A vítima relatou que saiu de casa e foi para o trabalho, contudo, ao retornar, no final da tarde, se deparou com uma janela do imóvel arrombada e a ausência de pertences variados, como: dois notebooks, um tablet, pares de sapatos, dezenas de peças de roupas, um aparelho de televisão, duas malas de viagem, dentre outros objetos.

“Até alimentos que estavam na geladeira foram levados ou retirados para fora e abandonados aqui para estragar”, disse à vítima.

Por meio de câmeras de monitoramento que foram repassadas à Polícia, o morador descobriu que o suspeito invadiu seu imóvel após escalar o portão, inclusive, deixando vestígios durante a invasão.

O local foi periciado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.