Capotamento deixa motorista ferido em Votuporanga 

Condutor de 35 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa; causas do acidente são investigadas.

Um capotamento registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Votuporanga/SP, na manhã desta quarta-feira (14.ago), deixou um motorista e 35 anos ferido.

De acordo com o apurado no local, o veículo com placas de Fernandópolis/SP e que pertence a uma concessionária, seguia no sentido Votuporanga-São José do Rio Preto/SP, quando por motivos a serem esclarecidos, o condutor identificado pelas iniciais S.A.C., teria perdido o controle de direção e capotado diversas vezes, parando além do acostamento.

O Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e resgataram o condutor que foi encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Apesar dos danos severos no veículo, o condutor, segundo as primeiras avaliações, sofreu apenas ferimentos considerados leves. Em nota o Hospital informou que “S.A.C., passa por atendimento”.

As causas do acidente serão apuradas pelo Polícia Civil de Votuporanga.