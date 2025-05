Garro participa do início da atividade, e Memphis não trabalha com bola 

Argentino está próximo de voltar a ser relacionado por Dorival; Memphis e Matheuzinho serão desfalques contra o Novorizontino, nesta quarta-feira.

O Corinthians voltou aos treinos na manhã desta terça-feira. Pela primeira vez desde o início do Campeonato Brasileiro, o clube abriu as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa acompanhar a atividade dos atletas. Em campo, Garro participou do início da atividade, enquanto Memphis Depay e Matheuzinho ficaram sob os cuidados da equipe de fisioterapia.

O meia argentino está muito próximo de voltar a ser relacionado para os jogos do Timão. Nesta terça, Garro participou do aquecimento com o restante do grupo e, em uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, atuou como curinga para evitar contato físico.

O dono da camisa 8 do Corinthians treinou com as chuteiras desamarradas e sem qualquer proteção no joelho – algo que vinha sendo comum no início da temporada, quando o jogador atuava com dores.

Já Memphis Depay até foi ao gramado, mas não trabalhou com o restante do grupo. Ele e Matheuzinho ficaram sob os cuidados da equipe de fisioterapia – o holandês se recupera de uma torção no tornozelo direito e o lateral faz tratamento por causa de um edema na coxa direita.

Quando o técnico Dorival Júnior foi iniciar a montagem do time que enfrentará o Novorizontino pela Copa do Brasil, o clube pediu que a imprensa se retirasse do local e aguardasse o fim da atividade em uma área isolada do centro de treinamento.

A tendência é de que o Corinthians entre em campo escalado com Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

O duelo com o Novorizontino será disputado nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Neo Química Arena. O confronto marca a volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, em Novo Horizonte, o Timão venceu por 1 a 0.

*Com informações do ge