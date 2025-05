Cliente do Porecatu ganha principal prêmio de campanha

ACV e Rede Porecatu realizam sorteio da Campanha do Dia das Mães; cliente do supermercado leva Honda Biz 0 km

Andrea Silva de Jesus foi a grande ganhadora do sorteio da campanha do Dia das Mães da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, realizado no último sábado (17/5). Por uma feliz coincidência, a sorteada havia preenchido o cupom na casa do patrocinador master, o Porecatu.

A produtora rural, de 39 anos, recebeu a notícia por celular pela equipe da ACV e contou emocionada que estava se recuperando do nascimento de seu quarto filho, Pietro. “Acabei de sair do hospital e recebo com muita alegria essa notícia maravilhosa. Meu filho já nasceu trazendo muita sorte”, disse Andréa, que é da Bahia e está em Votuporanga há 10 anos trabalhando numa propriedade, entre a cidade e Valentim Gentil.

A entrega será no próximo sábado, às 10h, na loja da Av. Brasil do Porecatu. No total, serão mais de R$ 30 mil em prêmios.

Também foram sorteados cinco vales-supermercados no valor de R$ 1 mil que saíram para dois clientes do Porecatu Eliezer dos Santos e Sarah Cardoso; a loja De Haro deu sorte para Iracela Garcia; o Posto do Vilar para Aparecido Barbosa e a Koxixo Jeans para José Arnaldo Curti.

Os cinco vales-compras de R$ 1 mil, válidos nos estabelecimentos associados à ACV, saíram para Rosângela Graciano – Santa Cruz; Claudete da Silva – Porecatu; Antonio Soares – Posto Vilar; Sueli Madrid – Rosa Mística e Geisa Ribeiro – Cris Park.

Os vendedores responsáveis pelas vendas sorteadas receberão R$ 300,00 em vales-compras.

A presidente da ACV, Natália De Haro, agradeceu a todos que participaram e colaboraram para o sucesso da campanha. “Mais uma vez, o comércio local mostrou sua força e envolvimento com a comunidade. Parabéns aos ganhadores e um agradecimento especial aos nossos parceiros e consumidores”, destacou. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da ACV, garantindo transparência e emoção a todos os participantes.

Entre as lideranças e autoridades que acompanharam o momento estiveram o Deputado Estadual, Carlão Pignatari; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário; o vereador Leandro Conceição; o gerente do Sebrae-SP, Jorge Zanetti; e representando a diretoria do Porecatu, Danilo Feltrin