Homem mata ex-mulher e comete suicídio em Monte Aprazível 

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos que ouviram o grito de uma mulher pedindo socorro. Luiz Carlos Granzotti, de 70 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Izabel do Carmo Granzotti faleceu no local.

Um homem de 70 anos matou a ex-mulher, de 42, e cometeu suicídio na manhã desta segunda-feira (15.set), no bairro Jardim Copacabana, em Monte Aprazível/SP.

Quando chegaram ao local, os PMs chamaram os moradores, mas não obtiveram retorno. Diante disso, eles resolveram entrar no imóvel.

Em seguida, encontraram Luiz Carlos Granzotti caído na cozinha com manchas de sangue e perfurações pelo corpo. Ao lado dele, havia duas facas de cozinha.

Em um dos quartos, a polícia localizou o corpo de Izabel do Carmo Granzotti na cama, com sinais de golpes de faca na face e no pulso. Havia muito sangue tanto na cama quanto na cortina, além de uma faca grande.

Como Luiz Carlos ainda apresentava sinais vitais, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ele não resistiu. O óbito foi constatado na Santa Casa da cidade.

A suspeita da polícia é de que o homem tenta invadido a casa, tendo em vista que a porta da cozinha estava arrombada e caída.

Questionado, o filho de Izabel disse que a mãe foi casada com Luiz Carlos por mais de 19 anos, inclusive o padrasto o tinha registrado como filho. Ainda segundo ele, as brigas entre o casal eram constantes e, há aproximadamente um mês, eles resolveram terminar o relacionamento, mas ainda não tinham oficializado a separação em cartório.

Izabel já estava conhecendo outra pessoa, conforme relatou o filho. O caso foi registrado como feminicídio e suicídio consumado.

*Com informações do g1