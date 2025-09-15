Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo 2026? Veja como são definidos os potes

Como a Copa será expandida para 48 seleções divididas em 12 grupos, haverá 12 cabeças de chave.

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Bolívia na última terça-feira (9.set), a Seleção Brasileira não corre risco de perder a vaga como cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026 — pelo menos de acordo com os critérios que devem ser adotados pela FIFA no sorteio dos grupos.

Como são definidos os cabeças de chave?

Para o Mundial de 2026, que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, a FIFA deve manter o modelo utilizado nas últimas edições e utilizar o Ranking FIFA como critério principal para a definição dos potes no sorteio.

Como a Copa será expandida para 48 seleções divididas em 12 grupos, haverá 12 cabeças de chave. Eles devem ser definidos da seguinte forma:

3 seleções-sede (EUA, México e Canadá) já têm posição garantida nos Grupos A, C e D, respectivamente.

As outras 9 vagas de cabeça de chave serão destinadas às melhores seleções classificadas no Ranking FIFA, independentemente da confederação.

Situação do Brasil no Ranking FIFA

O Brasil ocupa atualmente a 5ª colocação no ranking da FIFA com 1.777,69 pontos, atrás de Argentina, Espanha, França e Inglaterra. O próximo ranking será divulgado nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, e o Brasil deve cair para a 6ª colocação, de acordo com as projeções. Mesmo com oscilações nos resultados recentes, não há risco matemático de o Brasil cair além da 9ª até o sorteio.

O que falta a FIFA definir?

Até o momento, a FIFA ainda não confirmou oficialmente os critérios que usará para o sorteio da Copa de 2026. Porém, tudo indica que o Ranking FIFA de novembro de 2025 será o utilizado — prática já adotada nas últimas edições da competição.

Caso se confirme, o Brasil estará garantido como um dos cabeças de chave, o que é importante para evitar confrontos contra outras potências logo na fase de grupos.

Como serão os potes?

A divisão das seleções será feita com base na posição no ranking entre as classificadas, e deve seguir o modelo abaixo:

Pote A (Cabeças de chave): EUA (A1), México (C1), Canadá (D1) + 9 melhores seleções no Ranking FIFA entre as classificadas

Pote B: Classificadas entre a 10ª e a 21ª posição do ranking

Pote C: Classificadas entre a 22ª e a 33ª posição

Pote D: Classificadas entre a 34ª e a 45ª posição

Ainda haverá outras 3 seleções saindo da repescagem intercontinental, que completarão as 48 vagas do torneio.