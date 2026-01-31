Tamanduá-bandeira é flagrado ‘visitando’ estádio do Tanabi 

Tamanduá-bandeira é flagrado 'visitando' estádio de futebol em Tanabi — Foto: Reprodução

Um vídeo mostra a presença do ‘torcedor ilustre’ na arquibancada do Estádio Prefeito Alberto Víctolo; ele foi capturado e posteriormente devolvido à natureza.

Um tamanduá-bandeira foi flagrado “visitando” o Estádio Prefeito Alberto Víctolo, em Tanabi/SP, nesta quinta-feira (29.jan).

Nas redes sociais, um vídeo mostra a presença do “torcedor ilustre” na arquibancada. Ao notarem o animal, funcionários do estádio acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez a captura. A suspeita é que ele tenha vindo de uma área de mata que fica nas proximidades. 

O tamanduá não apresentava ferimentos e foi devolvido à natureza.

