Marcão Braz pede retomada das obras do ‘Centro da Juventude’ 

Projeto anunciado em 2021 e iniciado em 2022 segue abandonado na zona norte da cidade, se tornando um ‘motel a céu aberto’.

O vereador Marcão Braz (PP) apresentou na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na 31ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira (8.set), uma indicação pedindo a retomada das obras do Centro da Juventude.

O projeto anunciado no primeiro semestre de 2021 é fruto de um convênio com a Secretaria Estadual de Governo e Relações, firmado por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). As obras foram iniciadas em março de 2022 e deveriam ter sido concluídas em setembro do mesmo ano.

Entretanto, após uma série de atrasos na construção, a Prefeitura de Votuporanga rescindiu o contrato com a empresa que venceu a licitação para os serviços, Parcom Construtora e Incorporadora Ltda, e aplicou uma multa de cerca de R$ 45 mil na empresa por conta dos atrasos constantes nos trabalhos, em setembro de 2023, aproximadamente um ano depois do prazo em que o prédio já deveria estar pronto. A decisão se deu após um processo administrativo, que resultou também na suspensão da empresa de participação em licitações e no impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo período de dois anos.

À expectativa, na época, era de que a Prefeitura abrisse uma nova licitação para concluir o projeto; porém, exatos dois anos se passaram e a obra segue abandonada, recebendo um uso prático nada convencional e longe do propósito original, se tornando uma espécie de ‘motel a céu aberto’.

Com o passar do tempo e o andamento moroso dos trâmites, em agosto de 2024 à Prefeitura protocolou um pedido de aditamento do contrato na intenção de garantir a continuidade do projeto e não perder o investimento já destinado. Na oportunidade, a Prefeitura solicitou à Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais um aditamento de prazo do convênio, justificando todo o andamento da obra até o momento, sendo R$ 398.704,06 por parte do Estado e R$ 42.134,66 por recurso próprio.

Segundo apurado pelo Diário, o processo encontra-se em análise e, assim que autorizado, permitirá que o município prossiga à execução do projeto.

A Casa da Juventude em Votuporanga, se inaugurada, promete entregar um espaço multiuso voltados à formação e valorização dos jovens. O programa oferece ações de incentivo à qualificação profissional, empreendedorismo, economia criativa, coworking e geração de emprego e renda.

Segundo Marcão Braz, a Casa da Juventude também promove integração social, convivência e desenvolvimento pessoal, ajudando a afastar jovens da ociosidade e estimulando novos projetos e negócios: “Diante da relevância da iniciativa, solicitamos ao Poder Executivo que busque junto ao Governo do Estado a implantação desse estimado projeto em nosso município”, destacou o vereador.

A obra visitada pela reportagem do Diário nesta segunda-feira (15.set) está localizada na Avenida José Martins Miravetti, quase esquina com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em uma área de aproximadamente 240 metros quadrados, com portão arrombado, mato alto e lixo, além de preservativos usados espalhados pelo chão.