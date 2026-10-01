Homem é preso com produtos furtados de supermercado em Votuporanga 

Força Tática encontrou dez cosméticos avaliados em cerca de R$ 500 e um cartão de crédito que constava em registro anterior de furto.

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (29.set) após ser abordado pela Força Tática com produtos furtados de um supermercado na região central de Votuporanga/SP.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Itacolomi e São Paulo. Durante a revista, os policiais encontraram uma mochila com dez itens de cosméticos.

Questionado sobre a procedência das mercadorias, o homem teria admitido que havia retirado os produtos de um supermercado localizado na Rua Amazonas.

A equipe entrou em contato com a gerência do estabelecimento, que reconheceu os itens, avaliados em aproximadamente R$ 500. Imagens do circuito interno de segurança também foram disponibilizadas à polícia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram ainda um cartão de crédito em nome de uma mulher. Em consulta ao sistema policial, foi constatado que o cartão estava relacionado a um registro anterior de furto.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.