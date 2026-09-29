Polícia Militar prende suspeito de série de furtos em Votuporanga 

Homem foi abordado de bicicleta durante a madrugada desta terça-feira (29) com mochila e alicate; pouco depois, PM recebeu chamado sobre furto em espetaria no Parque da Cultura.

Um homem suspeito de envolvimento em uma série de furtos contra restaurantes e espetarias foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (29.set), em Votuporanga/SP.

Segundo a PM, equipes realizavam patrulhamento reforçado durante a madrugada na tentativa de localizar o suspeito. Por volta das 3h, policiais avistaram um homem trafegando de bicicleta em alta velocidade e fizeram a abordagem.

Com ele, foram encontrados uma mochila preta e um alicate. Conforme a corporação, a ferramenta seria utilizada na prática dos furtos.

Pouco depois da abordagem, uma ligação ao 190 informou que uma espetaria localizada no Parque da Cultura havia acabado de ser furtada.

Ainda de acordo com a PM, o homem também é investigado por outros furtos registrados anteriormente em estabelecimentos comerciais da cidade. Vítimas de diferentes ocorrências compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos e formalizar os registros.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A investigação deverá apurar a participação dele nas diferentes ocorrências.