DISE prende suspeita de tráfico que abandonou a filha de 8 anos durante fuga em Riolândia

Policiais civis da Delegacia Especializada de Votuporanga passaram a monitorar J.C.G.A., de 34 anos, após trabalhos investigativos, com apoio do DEIC de São José do Rio Preto, resultarem na apreensão de uma remessa de drogas no mês passado.

Uma ação deflagrada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (7.ago), resultou na prisão de uma mulher de 34 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, que encontrava-se foragida desde o dia 23 de julho.

De acordo com o apurado, o fato se deu devido aos trabalhos investigativos da DISE, juntamente com o DEIC de São José do Rio Preto/SP, que resultou na apreensão de uma remessa de drogas e na identificação de uma rede de distribuição de entorpecentes em Riolândia/SP.

No dia dos fatos os agentes da DISE iniciaram diligências de campo, deslocando-se até o endereço da mulher, onde a equipe passou a monitorar o local de forma discreta e identificaram a entrega da encomenda no endereço situado na Rua Jorcelino Marcelino de Paula.

Inicialmente, o pacote foi recebido por uma idosa de 65 anos, que informou apenas estar guardando a encomenda para uma vizinha de bairro, identificada como J.C.G.A., residente na mesma rua. Pouco tempo depois, uma criança de 8 anos, filha da investigada, compareceu no local e retirou o pacote.

Contudo, ao perceber a presença dos policiais civis nas imediações, J.C.G.A., trancou o portão da residência, deixando a filha do lado de fora, e fugiu pelos fundos, utilizando um banco para escalar o muro. Testemunhas relataram que ela foi auxiliada por um veículo e não foi mais localizada.

Em seguida, a encomenda foi aberta na presença da testemunha, sendo constatado que continha 100 porções de cocaína, todas já fracionadas e prontas para a traficância. As porções de aproximadamente 1g seriam vendidas em Riolândia por R$ 50,00 cada, tendo sido adquiridas na capital paulista. Já pela residência foi apreendido um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Desde então, J.C.G.A., se tornou um alvo da DISE que deu cumprimento ao mandado de prisão temporária nesta quinta-feira. A mulher foi presa sem resistência e apresentada na Delegacia de Polícia, sendo ouvida e colocada à disposição da Justiça.