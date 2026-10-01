Procon de Votuporanga participa de capacitação para identificação de bebidas falsificadas 

Atividade reuniu órgãos de fiscalização e segurança da região para orientar equipes sobre sinais de adulteração e falsificação.

A equipe do Procon de Votuporanga participou, nesta quarta-feira (30.set), de uma capacitação voltada à identificação de bebidas alcoólicas falsificadas e adulteradas. Promovido pela Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), o encontro foi realizado no auditório da Prefeitura de São José do Rio Preto e reuniu representantes de órgãos de fiscalização e segurança pública de toda a região.

A atividade contou com a participação de equipes de Procons, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Vigilância Sanitária e Guardas Civis. Durante a capacitação, o coordenador de combate à adulteração da ABRABE apresentou os principais indícios que podem auxiliar na identificação de bebidas falsificadas ou adulteradas já no primeiro contato com o produto.

Segundo informações apresentadas durante o encontro, a região é considerada um importante polo de produção e distribuição de bebidas falsificadas ou adulteradas, com envolvimento de organizações criminosas. A capacitação teve como objetivo ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam diretamente na fiscalização e no atendimento à população, contribuindo para o reconhecimento de irregularidades e o encaminhamento adequado das ocorrências.

Denúncias sobre bebidas suspeitas podem ser encaminhadas diretamente à ABRABE, pelo e-mail [email protected], além dos Procons, unidades policiais e serviços de Vigilância Sanitária.