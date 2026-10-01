Criança e Cultura chega à terceira edição com atividades gratuitas

Evento será realizado no dia 4 de outubro, na Praça Altino Ferreira, no bairro Pró-Povo, com programação voltada ao público infantil.

@caroline_leidiane

Outubro chega trazendo uma das datas mais esperadas, principalmente pelo público infantil: o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Em Votuporanga, a programação começa neste fim de semana com a terceira edição do Criança e Cultura, que reúne brincadeiras, arte, música e manifestações da cultura hip-hop em uma manhã dedicada ao lazer e à convivência nas comunidades.

Idealizado pelo produtor cultural Vinicius Rocha de Paula, em parceria com o coletivo Batalha do Half e apoiadores, o projeto nasceu com o objetivo de oferecer uma programação acessível e participativa, criando conexões entre expressão artística, diversão e pertencimento.

A terceira edição será realizada neste domingo, 4 de outubro, das 9h às 11h, na Praça Altino Ferreira, localizada na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pró-Povo. A programação é gratuita e aberta ao público, com atividades destinadas às crianças e outras voltadas a toda a família.

Para Vinicius, popularmente conhecido como Hulk, a trajetória do projeto representa o reconhecimento de uma iniciativa construída a partir das vivências dos próprios idealizadores.

“Chegar à nossa terceira edição é uma alegria imensa. Saber que houve consolidação junto ao público e que o projeto conquistou relevância social são aspectos muito importantes, não só para mim, mas para todo o coletivo, que veio da periferia”, afirma.

O produtor cultural ressalta que a maturidade adquirida ao longo das duas primeiras edições permitiu ampliar a estrutura e incorporar novas atividades.

“A diferença é que estamos mais sólidos e maduros com o projeto. Além de toda a programação dos anos anteriores, teremos mais duas oficinas de artesanato para a criançada e profissionais dispostos a proporcionar a maior alegria para os pequenos”, compara.

A linguagem artística permanece como uma forma lúdica e interativa de aproximar o público infantil da música, dança e cultura.

“O hip-hop e a comunidade têm um vínculo de criação, pois o movimento nasceu em uma comunidade. Com isso em mente, teremos nossas atrações fixas, que são a jam session com b-boys e as crianças e apresentações de grafite durante todo o evento. Teremos também o rap por meio do improviso, que estará presente nas batalhas de freestyle, ao som dos beats do DJ”, destaca Hulk.

Além da programação cultural, o evento oferecerá corte de cabelo gratuito e pintura facial para as crianças, enquanto as demais atividades serão abertas a toda a família. A organização enfatiza ainda a importância de que os menores estejam acompanhados pelos responsáveis.

Trajetória e território

Assim como na segunda edição, o bairro Pró-Povo foi escolhido para sediar o projeto, mantendo a relação com a trajetória da iniciativa.

“O projeto tem como propósito contribuir para a construção da cidadania, o fortalecimento da autoestima, a criação de espaços de fala e o acesso ao lazer. Ele mantém suas raízes firmadas na comunidade do Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga, justamente por ser um território de vivência e conexão com a população”, explica.

A primeira edição, entretanto, teve caráter itinerante e passou por quatro bairros da cidade durante o mês da criança, em 2024. Na primeira quinzena, a agenda aconteceu no Pró-Povo, no campo do bairro, e no Matarazzo, em frente à Escola Estadual “Professora Esmeralda Sanches da Rocha”. Enquanto que na segunda quinzena, o projeto esteve no São João, na Praça Adhemar de Barros, e no São Cosme, na Praça do São Cosme.

Novos bairros no horizonte

Na edição anterior, mais de 50 crianças participaram das atividades, em um encontro que contou com a colaboração e participação dos moradores.

“O evento foi muito bem recebido pela população do bairro”, relata.

Para este ano, a organização estima expandir esse alcance e espera receber ao menos o dobro de público em relação à segunda edição.

“A expectativa é alta, assim como em todos os anos anteriores, pois cada evento é único”, afirma o produtor.

O Criança e Cultura já projeta uma nova etapa para o ano que vem. A intenção é estabelecer um sistema de circulação anual por diferentes bairros, ampliando o alcance da ação.

“A partir de 2027, o projeto será realizado um ano em cada bairro, podendo, assim, espalhar mais cultura e alegria para outras crianças”, antecipa Vinicius.

De acordo com ele, por se tratar de um ano eleitoral, a iniciativa não conta com apoio de órgãos públicos nesta edição. Ainda assim, diversos artistas e oficineiros se disponibilizaram a colaborar com o evento, aumentando a rede de parceiros e trazendo novos suportes para a realização do Criança e Cultura.

O produtor aponta que as parcerias são essenciais para a realização do evento, “pois cada uma é uma engrenagem que faz esse projeto funcionar da melhor maneira”, completa.

A proposta é que a vivência ultrapasse as atrações da manhã e permaneça na memória coletiva, especialmente entre as crianças.

“Além de querer que elas se divirtam muito, queremos que se sintam abraçadas, lembradas e com a sensação de pertencimento a algo”, conclui Rocha.

3ª edição do Criança e Cultura