Morador de Votuporanga morre em capotamento na SP-461; outras quatro pessoas ficaram feridas 

Marcos Antonio dos Santos, de 54 anos, era passageiro de um Fiat/Uno que capotou próximo ao trevo de Lourdes; causas serão investigadas.

Um homem de 54 anos, morador do bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após o capotamento de um Fiat/Uno na manhã deste domingo (27.set), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Buritama/SP.

A vítima foi identificada como Marcos Antonio dos Santos. O acidente ocorreu por volta das 10h30, nas proximidades do trevo de Lourdes/SP.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcos era passageiro do veículo e foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento das equipes de resgate e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro era conduzido por uma mulher de 38 anos que, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou.

Além da motorista e de Marcos, estavam no Uno duas mulheres, de 55 e 57 anos, e um homem de 32 anos. Conforme o registro policial, duas pessoas sofreram ferimentos graves e outras duas tiveram ferimentos leves.

Os quatro sobreviventes foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

A perícia foi acionada e a Polícia Militar permaneceu no trecho durante os trabalhos. As circunstâncias do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o horário e o local do sepultamento de Marcos Antonio dos Santos.