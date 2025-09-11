Homem descumpre medida protetiva, invade casa e acaba preso em Votuporanga 

Vítima contou aos PMs que já foi agredida várias vezes e ameaçada de morte pelo seu ex-amásio, gerando a medida protetiva que foi violada na madrugada desta quarta-feira (10).

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após desrespeitar uma medida protetiva concedida à ex-amásia no bairro Jardim Canaã, na zona norte de Votuporanga/SP, na madrugada desta quarta-feira (10.set).

De acordo com o apurado, por volta 0h25, policiais militares foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência na Rua Maria Batista Quirino Boenen, onde uma mulher estaria sendo agredida pelo seu ex-amásio, que teria invadido o imóvel.

Em seguida, já pelo local, os PMs se deparam com a vítima identificada pelas iniciais E.A.M., que reafirmou a versão dos fatos, explicando que possui medida protetiva recente contra seu ex-amásio, além de que já teria sido agredida por ele várias vezes, inclusive sendo ameaçada de morte.

Os policiais militares abordaram o suspeito identificado como R.S.P., sendo que, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em decorrência dos fatos, foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.