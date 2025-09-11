TEDxJardimdosSeixas 2025 traz o tema “Transformando Vidas pelo Social” e convida o público para uma experiência de impacto 

São José do Rio Preto será palco de ideias que inspiram transformação através do empreendedorismo social, educação, inovação e coletividade.

O TEDxJardimdosSeixas 2025 já tem data e tema definidos: o evento acontecerá no sábado dia 27/09/25 das 14h às 18h, no Auditório IGUI, Rua Felicio Botino, 237, Centro, em Cedral/SP, próximo a São José do Rio Preto/SP, com o tema “Transformando Vidas pelo Social”. A nova edição promete reunir nomes de peso e histórias inspiradoras que estão fazendo a diferença em suas comunidades por meio de ações sociais, coletivas, sustentáveis e inovadoras.

Idealizado e licenciado pela comunicadora e mentora Carolina Mendoza, o TEDxJardimdosSeixas chega à sua quarta edição, mantendo o compromisso de provocar reflexões e despertar consciências. “Nosso objetivo é dar voz a iniciativas reais que estão promovendo transformação. A ideia é mostrar que todos podemos ser agentes de impacto”, explica a organizadora.

O evento segue o modelo internacional das conferências TED, que disseminam “ideias que merecem ser espalhadas”. Com um time de speakers cuidadosamente selecionado, na edição 2025, o evento traz como tema central “Impacto Social”, reunindo palestrantes que, com suas histórias e experiências, estão transformando realidades e inspirando novas possibilidades para o futuro.

Speakers Confirmados para 2025

Aline Mariano – “Do sonho à medida: como transformar propósito em impacto no Terceiro Setor”

Anna Reizz – “Do silêncio à potência: o som que veio da periferia”

Arthur Santini – “Simbiose: O encontro decisivo entre humanos e IA”

Carolina Cavalcanti – “Conexões sociais como bússola de uma vida com propósito”

Carlinhos Marques – “20 anos salvando vidas e restaurando famílias”

Edna Vasselo Goldoni – “Decida Vencer”

Felipe Suhre – “O poder da sua voz no mundo”

Giuliana Morrone – “O ponto de partida é de um vestido”

Juliana Ferrari – “Inteligência Emocional Coletiva: construindo equipes resilientes”

Mariana Xavier – “Seja seu próprio padrão”

Bruna Letícia Picolin Martins Oller – “A moeda invisível do terceiro setor: confiança e proteção de dados”

Márcio Krauss – “Filosofia viva: o poder da inclusão para ressignificar vidas”

Thomaz Nader – “Diversidade não é currículo, é vivência”

Maurício Pedro – “Extraordinários: a liderança que transforma vidas”

Cada um desses nomes traz perspectivas únicas que se conectam ao tema central, mostrando que o impacto social pode nascer de diferentes áreas: da arte à tecnologia, da educação à filosofia, da comunicação à liderança.

Além das palestras, o público poderá vivenciar experiências sensoriais e participar de momentos de conexão, cultura e networking, tudo dentro do conceito “glocal”: pensar globalmente e agir localmente.

Sobre o TEDxJardimdosSeixas

O evento é licenciado oficialmente pela TED e já reuniu centenas de pessoas em edições anteriores, com uma curadoria que valoriza histórias reais, diversidade e relevância local. A edição 2025 contará com um novo formato, mais interativo e conectado ao impacto social, fortalecendo o propósito da marca TEDx no interior de São Paulo.

Ingressos e informações: www.tedxjardimdosseixas.com.br (ou IG @tedxjardimdosseixas)